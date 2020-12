O Governo começa esta quarta-feira a ouvir os partidos sobre o plano de reestruturação da TAP. À saída da primeira reunião, João Gonçalves Pereira, deputado do CDS, manifestou “preocupação” em relação aos dados avançados pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e assumiu que o Governo vai muito provavelmente ter de apresentar um Orçamento Retificativo.

“É a conclusão óbvia [da reunião]”, sublinhou o democrata-cristão aos jornalistas no Parlamento. De acordo com Gonçalves Pereira, está prevista uma transferência adicional de cerca de 470 milhões de euros já em 2021, acima dos 500 milhões que constam do Orçamento do Estado, o que implicará, nesse caso, um Orçamento Retificativo.

Sem avançar mais detalhes sobre as informações prestadas por Pedro Nuno Santos, o deputado do CDS revelou que o Governo ainda está a refletir se deve ou não levar o plano de reestruturação da TAP a votos no Parlamento, como chegou a ser adiantado por Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário, na SIC.

Gonçalves Pereira não deixou, ainda assim, de criticar o Governo por não ter consultado o Parlamento de ter levado o tema à Assembleia da República antes de ser transferida a primeira tranche para a companhia aérea.