Pelo menos cinco pessoas morreram na queda de um helicóptero nos Alpes franceses esta terça-feira. Uma sexta pessoa ficou ferida e está em perigo de vida, segundo avançou o Presidente francês Emmanuel Macron numa primeira reação no Twitter. Tratava-se de uma equipa de resgate que estava em missão de treino quando se despenhou.

Segundo as autoridades locais, citadas pela Reuters, o helicóptero ia a 1.800 metros de altitude quando o piloto deu o alerta. O acidente ocorreu na região de Savoia, nos Alpes. A bordo iam dois pilotos, dois operadores e dois profissionais de salvamento e resgate em montanha.

Em comunicado, a autarquia de Savoia informou que o alerta ainda chegou a ser dado quando a missão de treino começou a detetar problemas, e três helicópteros acorreram ao local. Devido ao nevoeiro cerrado, contudo, não foram capazes de encontrar o local do acidente. O mesmo aconteceu com as equipas de salvamento que acorreram ao local por terra.

Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, 3 membres du Secours aérien français et 2 CRS Alpes ont succombé à un crash d’hélicoptère. Une personne, blessée, se bat pour vivre. Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2020

No Twitter, o Presidente francês, Emmanuel Macron, apressou-se a reagir. “Para salvar vidas, correm-se todos os riscos”, começou por escrever, dando depois conta da morte de três membros do Socorro aéreo francês e dois membros do CRS dos Alpes, vítimas imediatas da queda do helicóptero. Uma sexta pessoa ficou ferida, nota o Presidente, e “luta pela vida”.

No final, Macron expressa apoio aos familiares, amigos e colegas destes “heróis franceses”. Entretanto, uma investigação já foi aberta para apurar as causas do desastre.