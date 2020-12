A agência pública de saúde do Canadá aprovou esta quarta-feira o uso da vacina da farmacêutica Pfizer e do parceiro alemão BioNTech. É o terceiro país a aprovar esta vacina. “A Health Canada determinou que a vacina Pfizer-BioNTech atende aos rigorosos requisitos de segurança, eficácia e qualidade do Departamento para o uso no Canadá”, lê-se no comunicado.

Segundo o The Washington Post O Canadá deverá receber até 249 mil doses da vacina da Pfizer antes do final de 2020 e num par de dias começará a administrá-la. Segundo o primeiro-ministro Justin Trudeau, o Canadá já está a preparar-se para começar a vacinar nas principais cidades durante a próxima semana, estando previstos já 14 locais. Durante 2021, estão previstas “milhões de doses”.

Cada uma das 13 províncias e territórios do Canadá será responsável por administrar a vacina assim que ela chegar a cada região. Deverá também decidir quem deve ser vacinado primeiro, embora se preveja que sejam os utentes de lares — uma vez que estes locais têm sido os mais atingidos pelo novo coronavírus — assim como profissionais de saúde.

O acordo do Canadá com a Pfizer inclui um mínimo de 20 milhões de doses, com a opção de comprar mais.