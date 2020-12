A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratulou-se com as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro no passado sábado para o Natal e na Passagem de Ano, que permitem a celebração das festividades. Mas recomenda “que a alegria da festa e dos encontros familiares seja acompanhado de todas as cautelas”, lê-se em nota.

Em causa, está o facto de não haver limite do número de pessoas para celebrar o Natal, o que vai permitir “às famílias algum reencontro e celebração comum”. As medidas anunciadas também são auspiciosas para a Igreja, uma vez que permite “celebrar em comunidade festas tão marcantes na vida da fé”. “É, naturalmente, uma satisfação aliada à responsabilidade e à prudência”, afirmou o porta-voz e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa, em Fátima.

As medidas anunciadas vão permitir celebrar “em assembleia não apenas nas manhãs dos dias de Natal, do Domingo da Sagrada Família (27 de dezembro) e da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), mas também na véspera desses dias festivos e na tarde dos dias de Natal e de Ano Novo”.

Mas vai haver mudanças decorrentes da pandemia de Covid-19. A CEP informa que vai existir um maior número de celebrações litúrgicas, agradecendo por isso a “disponibilidade generosa dos Sacerdotes”. E alguns costumes vão ser modificados. Por exemplo, a CEP recomenda a substituição do gesto de dar a imagem do Menino a beijar por outro que “não implique contacto físico e previna aglomerações”.

Todos os que não puderem participar presencialmente na Eucaristia, a CEP recomenda que santifiquem esses dia “pela oração e pela caridade”.

O primeiro-ministro anunciou no sábado que a circulação entre concelhos será permitida entre 23 e 26 de dezembro, e na véspera e no dia de Natal poderá circular-se na via pública até às 02h00. De acordo com António Costa, estas medidas serão, contudo, sujeitas a avaliação no dia 18 de dezembro para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de Covid-19. Na véspera de Natal e no dia de Natal (dias 24 e 25 de dezembro) o recolher obrigatório só acontecerá a partir das 02h00.