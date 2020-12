Em atualização

O insulto racista que fez com que o Basaksehir saísse de campo no encontro frente ao PSG no Parque dos Princípes, a contar para a sexta e última jornada da Liga dos Campeões, tem merecido vários comentários por parte não só do clube turco mas também de vários jogadores, incluindo elementos do campeão francês (que decidiu também deixar o relvado após perceber o que se tinha passado) como os avançados Neymar e Mbappé.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020