A Alfa Romeo acaba de adicionar à gama de 2021 do Stelvio, o único SUV do construtor transalpino, um novo nível de equipamento denominado Veloce Ti. As palavras não foram escolhidas ao acaso, pois esta designação pretende significar “velocidade” e exclusividade, na medida em que o acrónimo “Ti” – de “Turismo Internazionale” – está reservado apenas aos modelos de topo do fabricante italiano.

O novo Stelvio Veloce Ti procura afirmar-se como uma proposta que combina estilo e carácter desportivo, tanto mais que partilha vários elementos com a versão mais radical e performante Quadrifloglio, tanto exterior como no interior, embora as similitudes sejam mais evidentes a bordo. Isto porque o interior, com bancos desportivos em pele e Alcantara, forro do tejadilho preto e inserções em fibra de carbono, remete de imediato para o habitáculo do mais radical dos Stelvio. Perseguindo um efeito mais desportivo, o recurso a tons escuros aplica-se ainda à superfície vidrada e às próprias molduras dos vidros escurecidos. Também para aludir à performance, a coluna da direcção integra as patilhas em alumínio da transmissão automática de oito velocidades.

5 fotos

No exterior, este nível de equipamento é imediatamente reconhecível por usufruir de um kit de carroçaria na mesma cor e por montar um novo pára-choques traseiro com placa de protecção interior específica, com ambas as soluções a concorrerem para conferir ao Stelvio Veloce Ti um ar mais encorpado. Destaque ainda para o facto de esta versão estrear novas jantes em liga de 21”, um opcional que é aqui disponibilizado pela primeira vez, antes de chegar aos restantes níveis de equipamento.

Tão ou mais interessante, para o potencial comprador, será o facto de o equipamento de série poder ser complementado com o nível 2 de condução autónoma, por via da combinação de uma série de sistemas de assistência ao condutor, da monitorização do ângulo morto ao reconhecimento de sinais de trânsito e controlo inteligente da velocidade, passando pelo cruise control activo e pela assistência à manutenção na faixa de rodagem, entre outros.

Sob o capot encontra-se o 2.0 Turbo de 280 cv e 400 Nm, a gasolina, ou o 2.2 de 210 cv e 470 Nm, a gasóleo, ambos conforme a norma Euro 6d-Final, como aliás acontece com todas as motorizações na gama de 2021 da Alfa Romeo. Em qualquer dos casos, o Stelvio Veloce Ti está sempre equipado com a referida caixa automática e sistema de tracção integral Q4.