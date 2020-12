Hunter Biden, filho de Joe Biden, disse esta quarta-feira que os seus impostos estão a ser investigados pelo Ministério Público dos Estados Unidos, em Delaware.

Eu soube ontem [terça-feira] pela primeira vez que o Gabinete do Procurador dos EUA em Delaware informou o meu advogado, também ontem, que estão a investigar os meus assuntos fiscais”, disse através de um comunicado enviado pela equipa de transição de Biden.

No comunicado, citado pelo The New York Times, o filho do presidente eleito dos Estados Unidos afirma que leva o “assunto muito a sério” e está “confiante de que uma revisão profissional e objetiva” irá provar que lida com os impostos “de maneira legal e adequada”.

Segundo a equipa de transição, Joe Biden diz estar “profundamente orgulhoso do filho, que lutou por desafios difíceis, incluindo os ataques pessoais cruéis dos últimos meses”.