O Facebook está a ser alvo de dois processos legais nos Estados Unidos da América: um movido pela FTC (Federal Trade Commission) e outro por um acordo entre 46 estados e três distritos. Em causa, conta a Sky News, está a violação da lei da concorrência. A empresa de Mark Zuckerberg poderá ser forçada a vender duas das suas redes sociais.

Ambos os processos fazem referência à compra do Instagram pelo Facebook, em 2012 por cerca de mil milhões de dólares, e do Whatsapp, em 2014 por 19,3 mil milhões, como exemplos do alegado “comportamento anticompetitivo”.

Esta quarta-feira, a FTC afirmou em comunicado que iria pedir “entre outras coisas” a “alienação de ativos, incluindo o Instagram e o WhatsApp”. Também os estados e distritos pediram que a aquisição destas redes sociais seja considerada ilegal, diz a Reuters.

“Durante quase uma década, o Facebook utilizou o seu domínio e poder de monopólio para esmagar rivais mais pequenos e eliminar a concorrência, tudo às custas dos utilizadores comuns”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em conferência de imprensa. “Nenhuma empresa deveria ter tanto poder, sem controlo, sobre as nossas informações pessoais e as nossas interações sociais”.

No Twitter, a empresa de Mark Zuckerberg afirmou que está a “verificar as queixas” e lembrou que a FTC aprovou as aquisições há vários anos.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.

