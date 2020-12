(Em atualização)

O Governo propôs aos parceiros sociais um aumento de 30 euros no salário mínimo nacional, para 665 euros, em 2021, apurou o Observador. Sindicatos e patrões estão reunidos com o Governo na concertação social.

O salário mínimo está atualmente nos 635 euros. Nas negociações para o Orçamento do Estado para 2021, o Governo sinalizou que estava disponível para aumentar o valor em 23,75 euros, o que equivale à média de aumentos dos últimos anos. Ainda assim, em declarações à Lusa, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho chegou a admitir uma subida além deste valor. O ministro das Finanças, João Leão, também defendeu um aumento com “significado”, mas “equilibrado” para as empresas.

O jornal Público e o Negócios já tinham avançado que o aumento que estava a ser preparado pelo Governo era de 30 euros.

As confederações patronais têm mostrado resistência a um aumento do salário mínimo em linha com o que tem sido sinalizado pelo Executivo, devido às dificuldades no atual contexto de pandemia. Já os sindicatos têm pedido subidas mais expressivas: a UGT aponta para 670 euros, a CGTP quer chegar aos 850 euros no curto prazo.

A meta traçada pelo Executivo é de chegar aos 750 euros de salário mínimo no final da legislatura.