O mais recente vídeo da Gymkhana foi gravado em Annapolis, no Maryland, local escolhido não só pelo potencial que revela, em matéria de espaços disponíveis para as necessárias acrobacias, como ainda por ser a terra natal do piloto que desta vez surge ao volante, Travis Pastrana, no lugar habitual de Ken Block.

Pastrana, que também faz uma “perninha” nos automóveis, é originalmente um piloto de motocross, que depois se especializou em dar espectáculo, com tudo o que tenha motor e rodas, independentemente do seu número.

Nesta Gymkhana 2020, o piloto tem ao seu dispor um Subaru WRX STI, mas numa versão muito especial. Primeiro, porque fez uma cura de emagrecimento, à custa de muitas peças em fibra de carbono, o que permitiu ganhar 363 kg, colocando o peso total em apenas 1190 kg. Segundo porque, não contente em reduzir o peso, a Subaru incrementou a potência face à versão de ralis, atingindo agora 874 cv. Além disso, o modelo conta ainda com uma série de apêndices aerodinâmicos para o ajudar a saltar de forma mais estável, para o que contribui a asa móvel traseira.

Para animar o vídeo de nove minutos e meio, a organização a cargo da Hoonigan recorreu a tudo a que podia deitar mão para apimentar as imagens. De voar por cima de um barco a acelerar ao lado de um avião de acrobacia, acontece de tudo, no meio de piões, ‘atravessadelas’, saltos e piruetas. O toque final é dado por Addy Pastrana, que surge a realizar umas habilidades de Quad, apesar dos seus 7 anos, e por Conor Stitt, um miúdo com apenas 9 anos que aparece a realizar um duplo mortal à retaguarda numa bicicleta BMX. Mas o melhor é ver as imagens em pormenor: