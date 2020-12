Isabel Barroso Soares, presidente do Colégio Moderno e da Fundação Mário Soares, de 69 anos, é a mandatária nacional da candidatura de Ana Gomes à Presidência da República, avança o jornal Público. A apresentação será feita esta quinta-feira, na Casa da Imprensa, em Lisboa, local onde Ana Gomes anunciou a sua candidatura há três meses.

Filha de Mário Soares e Maria Barroso, Isabel Soares é militante socialista mas sempre se manteve afastada da política ativa, ao contrário do irmão, João Soares, que se envolveu mais diretamente tendo desempenhado funções de deputado e ministro da Cultura. Isabel Soares é diretora do Colégio Moderno há vários anos e agora também preside à Fundação Mário Soares.

Segundo o jornal Público, a apresentação da mandatária nacional será feita num evento restrito na Casa da Imprensa, mas contará com alguns apoiantes presentes. É o caso de históricos socialistas como João Cravinho e Vera Jardim, assim como Francisco Assis, que foi o impulsionador público na sua candidatura. Também o ex-líder da JS e deputado Ivan Gonçalves estará presente, bem como Pedro Bacelar Vasconcelos, e dirigentes dos dois partidos que anunciaram o apoio à candidatura: André Silva, pelo PAN, e Rui Tavares, pelo Livre.

Já Marisa Matias, que está na corrida a Belém com o apoio do Bloco de Esquerda, anunciou um apoio de peso: Francisco Ramos, ex-secretário de Estado da Saúde em cinco governos socialistas, e coordenador do plano nacional de vacinação para a Covid-19.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, que cita a candidata do Bloco de Esquerda a afirmar que Francisco Ramos “conhece bem o Serviço Nacional de Saúde e sabe como, apesar das dificuldades, este é um instrumento central da democracia em Portugal”. “Disse desde o primeiro momento que queria fazer esta campanha a ouvir as pessoas. Foi isso que fiz quando apresentei a candidatura, com os trabalhadores da linha da frente que nunca baixaram os braços para derrotar a pandemia e proteger o país. Faço-o também com quem todos os dias empresta ao país o seu conhecimento e a sua experiência”, disse ainda Marisa Matias àquele jornal.

Francisco Ramos foi presidente do IPO de 2012 a 2018, e fez parte de cinco governos socialistas na qualidade de secretário de Estado. Chegou a estar na equipa de Marta Temido, mas saiu em outubro de 1019. Antes tinha estado ao lado dos ministros da Saúde Maria de Belém Roseira, Manuela Arcanjo, Correia de Campos e Ana Jorge.