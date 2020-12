(Em atualização)

Foi a própria juíza presidente do coletivo a admitir: “Isto não é normal”. O inspetor da Polícia Judiciária (PJ) Rogério Bravo enviou um email ao advogado Pedro Henriques — que prestava assessoria ao ex-administrador da Doyen Nélio Lucas — onde pedia que fizesse um requerimento à então Procuradora-Geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, relacionado com o processo Football Leaks. Nesse email, o inspetor enviou mesmo uma espécie de rascunho com uma proposta de requerimento. Em tribunal, ouvido na qualidade de testemunha esta quarta-feira, Pedro Henriques disse não ter “explicação” para esse email.

O email foi enviado do endereço de correio eletrónico pessoal do inspetor em novembro de 2015, numa altura em que a identidade de Rui Pinto ainda não era conhecida. Nele, Rogério Bravo trata Pedro Henriques por “tu” e pedia-lhe que informasse o “amigo N” acerca da sugestão de requerimento, mas “limpando” a “origem” do email “para prevenir incidentes”. Ora, em tribunal, Pedro Henriques garantiu que não era amigo de Rogério Bravo, nem sequer o conhecia antes deste processo e não conseguiu apresentar uma razão para o inspetor o tratar por tu — garante, no entanto, que sempre o tratou por “você”. Também não conseguiu explicar quem era o “amigo N”, embora a juíza tenha sugerido que se tratasse de Nélio Lucas, o empresário que Rui Pinto terá tentado extorquir, pedindo dinheiro em troca da não divulgação de documentos relacionados com a Doyen.

A esse email, Pedro Henriques responde apenas: “Obrigado. Assim farei. Abraço”. Num segundo email, em que o inspetor envia efetivamente o requerimento pede a Pedro Henriques que o envie à Procuradora-Geral da República “com urgência”.

Eu vou falar com uma pessoa mesmo muito próxima da Sra. Procuradora-Geral e pedir deferimento disto”, escrever o inspetor.

Estes emails geraram alguma inquietação entre os juízes. “No âmbito do crime, os requerimentos não são sugeridos pelo inspetor“, afirmou mesmo a juíza Ana Margarida Alves. Ainda assim, a magistrada questionou ainda por que é que esse email tinha sido enviado para Pedro Henriques, quando não era ele que estava a representar Nélio Lucas. É que o ex-administrador da Doyen estava a ser representado neste processo por advogados da sociedade Vieira de Almeida e Pedro Henriques era, segundo explicou em tribunal, apenas um amigo e assessor jurídico. Também para isto a testemunha não deu uma explicação e sugeriu aos juízes que questionassem o próprio inspetor.

O julgamento do Football Leaks retomou esta quarta-feira depois de ter sido suspenso durante 14 dias uma vez que uma das juízas tinha estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. Na sessão da tarde, Pedro Henriques vai continuar a depor e espera-se que dê mais explicações sobre este email, especialmente porque irá também responder às perguntas dos advogados que representam a Doyen neste processo e os advogados de defesa de Rui Pinto

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.