(Artigo em atualização)

A antiga Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, considerou esta quarta-feira que a diretiva sobre poderes hierárquicos recentemente emitida pela sua sucessora no cargo, Lucília Gago, “vai além” do que a lei diz. A polémica diretiva de 12 de novembro reforça os poderes dos superiores hierárquicos relativamente aos seus subordinados, podendo dar-lhes “ordens e instruções que se destinem a produzir efeitos num determinado processo”.

Numa conferência da Faculdade de Direito da Universidade Católica, em Lisboa, em que se falou sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, apresentada em setembro pelo Governo, Joana Marques Vidal disse fazer “uma interpretação diferente da lei”, referindo-se ao Código do Processo Penal.

“O Estatuto do Ministério Público estabelece que as relações hierárquicas, nos processos penais, se efetuam nos termos do Código de Processo Penal. E não me parece que essa formulação permita que o superior hierárquico intervenha para dizer o que o procurador titular deve ou não fazer num processo concreto”, defendeu Joana Marques Vidal, citada pelo Jornal de Notícias.

“Coisa diferente”, distinguiu, “é a possibilidade e o dever de os superiores acompanharem os processos complexos”, na exata medida em que têm o “direito de avocar os processos”, à luz do Código de Processo Penal, se discordarem da ação do procurador titular, argumentou. Joana Marques Vidal recusou sempre comentar a diretiva da sua sucessora no sentido de considerar “certa ou errada”, mas admitiu fazer uma interpretação diferente.

A diretiva assinada por Lucília Gago refere mesmo que “os processos que tenham, ou se preveja que venham a ter, repercussão pública” são os principais alvos destas medidas. Assim os magistrados que lideram as investigações são agora obrigados a informar o seu chefe de todos os “atos processuais relevantes que tenham, ou se preveja venham a ter, especial repercussão pública”.