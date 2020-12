Uma falta de Kimpembe e o pedido para que tivesse valido um cartão amarelo ao central do PSG estiveram no início de toda a polémica no encontro entre o campeão francês e o Basaksehir, no Parque dos Príncipes. Foi nesse momento que Pierre Webó recebeu ordem de expulsão por parte do árbitro principal romeno, foi nesse momento que o técnico adjunto dos turcos começou a questionar o quarto árbitro de se ter referido a si como “o negro”.

“O quarto árbitro chegou, virou-se para um dos adjuntos da equipa e disse que ele estava a gritar muito. Não sei por que o expulsou. Quer dizer, sei porquê, porque com certeza ele é racista. Ele virou-se para ele e disse: ‘Negro, sai daí. Vai-te embora’ e expulsou-o”, destacou o lateral direito brasileiro Rafael da Silva, que se encontra hoje no Basaksehir mas que fez vários encontros na Champions pelo Manchester United e pelo Lyon, em declarações ao Esporte Interativo após o final do encontro que será retomado na tarde desta quarta-feira.

“Depois o quarto árbitro ficou branco quando toda a gente foi para cima dele. Ele disse mesmo aquilo e saímos de campo. Depois, dois ou três não queriam voltar ao jogo. Então, se dois ou três não querem, não voltamos ao jogo”, acrescentou ainda o brasileiro, a propósito da confusão que se gerou depois da saída de campo e a hipótese que chegou a ser colocada em cima da mesa de haver um regresso ao jogo mas sem o quarto árbitro.

“A UEFA está ciente do incidente durante a noite de Liga dos Campeões na partida entre o Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir e irá dar início a uma investigação detalhada. Racismo e qualquer outro tipo de discriminação não têm lugar no futebol”, anunciou o órgão que tutela o futebol europeu em comunicado.