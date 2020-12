A última jornada da fase de grupos costuma ser sinónimo de poupanças para o Real Madrid, tomando em linha de conta o complicado calendário em dezembro e a situação resolvida em relação à passagem aos oitavos. Foi sempre assim mas qualquer regra tem a sua exceção e essa aparecia esta noite em Valdebebas, onde o conjunto de Zidane jogava o segundo match point do francês no comando depois da sofrida vitória em Sevilha: uma derrota na receção ao B. Mönchengladbach afastava o campeão espanhol da Champions e, no limite, da Europa, um empate poderia remeter a equipa à Liga Europa. Por isso, aquilo que mais se falou foi da continuidade do técnico.

“Vai ser um jogo diferente de todos os outros pelo contexto em que se joga. Queremos ganhar, somar os três pontos e acabar o grupo em primeiro, é o que temos na cabeça. Aliás, é uma boa oportunidade para demonstrar aquilo que valemos enquanto equipa. A avaliação ao treinador não entra aqui, não penso nessas coisas nem numa possível ida para a Liga Europa. Se me surpreendia se fosse demitido? O clube fará o que tem de fazer, como sempre. Da minha parte, só penso no jogo. O passado já passou, o importante é o presente e o futuro a começar já por este jogo em casa, onde estou convencido que vamos fazer bem as coisas”, destacou o técnico francês.

A confiança tinha razão de ser. Como salientava um artigo de fundo do El País ouvindo algumas fontes internas dos merengues, a equipa encontra nestes momentos menos conseguidos o contexto para ressurgir das cinzas e assumir o estatuto de equipa candidata a todas as vitórias em todas as competições. Nem sempre as exibições têm uma grande nota artística, nem sempre a ideia de jogo se coaduna com a de um campeão espanhol mas os resultados lá vão aparecendo, como a série de triunfos consecutivos na última época após a pandemia que valeu o título. E são os mais experientes que dão o mote: o regressado Sergio Ramos na defesa, o meio-campo com Casemiro, Toni Kroos e Modric, o ataque com o inevitável Benzema. Aos 32 anos, o francês continua a bater recordes.

Ainda na primeira parte, o avançado bisou com dois golos de cabeça que faziam o resultado ao intervalo que iam aumentando o legado do número 9 no clube. A receção ao B. Mönchengladbach já seria histórica para Benzema, que iria igualar o número de jogos de Roberto Carlos como jogador estrangeiro com mais comparências pela equipa de Madrid (527). No entanto, o quinto melhor marcador da história do conjunto blanco com 257 golos, só atrás de Santillana (290), Di Stéfano (308), Raúl González (323) e Cristiano Ronaldo (451), não ficou por aí e, com o bis, tornou-se o primeiro jogador depois de Ronaldo e Messi a chegar aos 50 golos na fase de grupos da prova. Ao todo, o francês leva 69 golos na Liga milionária, a dois de Raúl, quarto com mais golos na competição.

No final, e apesar da derrota por 2-0, também os germânicos fizeram a festa em virtude do empate entre Inter e Shakhtar Donetsk em Milão, com o conjunto de Luís Castro a falhar o apuramento para os oitavos da Champions mas a vingar a goleada sofrida nas meias da Liga Europa da última temporada (5-0) com um nulo que afastou a equipa de Antonio Conte da Europa e relegou a formação ucraniana de novo para a Liga Europa.