O governo de Varsóvia anunciou que Polónia, mas também a Hungria, chegaram a um acordo com a Alemanha para desbloquear o orçamento comunitário para os próximos sete anos e o plano de relançamento económico para combater a crise da pandemia, de acordo com a Bloomberg, que cita o vice-primeiro-ministro da Polónia, Jaroslaw Gowin.

“Para já, chegámos a um acordo entre Varsóvia, Budapeste e Berlim”, revelou Jaroslaw Gowin em conferência de imprensa, esta quarta-feira, dizendo “acreditar que o acordo vai também incluir as restantes capitais europeias”.

Ainda não se sabe quais são os termos do acordo, que acontece apenas um dia antes do Conselho Europeu que vai, quinta e sexta-feira, discutir este dossier. E ainda não há declarações do governo húngaro nem do governo alemão, que detém a presidência da União Europeia até ao final do ano.

A Bloomberg lembra que Gowin tem sido, dentro do governo polaco, um dos maiores defensores de que Varsóvia deixasse cair o veto sobre o novo Fundo de Recuperação e Resiliência.

Em causa está o cumprimento ou não do Estado de Direito por parte da Polónia e da Hungria. Os representantes permanentes dos estados-membros junto da União Europeia (COREPER) aprovaram no mês passado o mecanismo que impede o acesso aos habituais fundos comunitários — o orçamento plurianual da UE, no valor de um bilião de euros, para os próximos sete anos — se o país em causa não cumprir os critérios de Estado de Direito e de valores europeus definidos nos Tratados da UE.

Como retaliação, tanto Polónia como Hungria vetaram a chamada “bazuca europeia”, o Fundo de Recuperação e Resiliência, no valor de 750 mil milhões de euros, entre subvenções e empréstimos, para fazer face à crise.

Os estados-membros têm tentado ultrapassar este diferendo para que o dinheiro comece a ser entregue o mais rapidamente possível. No total, entre fundos comunitários e a chamada “bazuca” europeia, há 1,8 biliões de euros para distribuir entre os 27 estados.