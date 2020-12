O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Hospital Santa Maria e o Pulido Valente, vai começar esta quarta-feira a operar os seus doentes noutras unidade de saúde. Em causa estão 500 pacientes não Covid, seguidos no Santa Maria, em sete especialidades diferentes — neurocirurgia, cirurgias cardíaca, vascular, plástica, ortopedia, otorrino e urologia — cujas intervenções já estavam marcadas ou havia expetativa de que fossem agendadas entre novembro e janeiro de 2021. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias.

“O que aprendemos com a primeira fase da pandemia não é para se repetir na segunda”, disse ao jornal o presidente do conselho de administração do centro hospitalar. “Tivemos a experiência da primeira fase, em que a suspensão da atividade teve um peso forte na acessibilidade dos doentes aos cuidados cirúrgicos, tornando-se mais difícil e mais prolongada. Portanto, o que aprendemos com a primeira fase queremos corrigir agora na segunda.”

Segundo Daniel Ferro, o principal objetivo é diminuir os tempos de espera de doentes não Covid e manter a resposta cirúrgica para estes doentes. “Vamos usar toda a estrutura das unidades com as quais estabelecemos este protocolo, apenas com exceção das equipas cirúrgicas, que essas serão as do Lisboa Norte. A estas unidades competirá assegurar tudo o resto. Ou seja blocos operatórios, materiais, anestesistas, internamento, medicamentos e urgências”, diz Daniel Ferro.

O protocolo envolve a contratação de 250 camas e de outros recursos, como anestesistas, equipas técnicas, medicamentos e urgências, caso se revelem necessários.