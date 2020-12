Será em caixas portuguesas, fabricadas na Maia, que a vacina da BioNtech-Pfizer vai viajar até à Argentina. Desenvolvidas pela APP Thermal, os maiores contentores têm capacidade para guardar até 5.000 doses, escreve o Jornal de Notícias (conteúdo para assinantes). A vacina tem de ser conservada a temperaturas de 70ºC negativos, o que torna complexo o seu processo de distribuição.

O jornal Público também já tinha avançado que a empresa portuguesa está a trabalhar com a Pfizer para transportar vacinas e que, em conjunto com o seu sócio argentino e a farmacêutica, desenvolveu caixas com capacidade para transportar a vacina.

Os recipientes têm vários tamanhos, podendo acomodar as vacinas durante 72 horas ou mais.

“As caixas têm um composto de alumínio, que permite que não haja reflexos, tanto de luminosidade como de calor”, explicou a gestora de projeto da APP Thermal ao Público. Segundo Linda Santos, é este material que permite o isolamento térmico.

A caixa com as vacinas contra a Covid-19 segue dentro do recipiente, carregado com gelo seco.