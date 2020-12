Em atualização

Era apenas mais um treino mas foi tudo menos um treino: na fase inicial da sessão de trabalho do Vasco da Gama esta manhã, um grupo de adeptos da claque Ira Jovem invadiu o centro de treinos em protesto com os recentes resultados da equipa. Os jogadores que estavam no relvado foram os primeiros visados, sendo que pouco depois também Sá Pinto surgiu no relvado. Após um curto bate-boca com um dos presentes por um aparente mal entendido, o técnico português ouviu as opiniões partilhadas e saiu depois em defesa do plantel vascaíno.

Torcida “Ira Jovem” foi cobrar o elenco vascaíno pelo desempenho ruim no campeonato Brasileiro até aqui. Sá Pinto com seu temperamento forte chegou a bater boca de início, mas depois ouviu calado as críticas dos torcedores em questão. *Continuação do vídeo nos comentários* pic.twitter.com/KV7XEiXSxM — Wesley Curty ❼ (@wesley_curty) December 10, 2020

A torcida organizada IraJovem foi ao treino do Vasco, no CT do Almirante, e cobraram os jogadores e o técnico Ricardo Sá Pinto. A conversa foi quente. Veja um dos vídeos: #CanaldoPedrosa #OsDonosDaBola pic.twitter.com/kBVOaeIth9 — Lucas Pedrosa (@pedrosa) December 10, 2020