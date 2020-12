A garantia foi dada ontem no Parlamento açoriano pelo novo secretário regional das Finanças. As ajudas dadas pelo Governo regional à SATA, através de aumentos de capital, antes de rebentar a pandemia, foram consideradas ajudas públicas ilegais pela Comissão Europeia. Bastos e Silva adiantou que na sequência dessa decisão, a companhia aérea terá de devolver os 73 milhões de euros recebidos, e que não foram previamente autorizados pelos serviços de Bruxelas. Sem essa devolução, a reestruturação da transportadora não pode avançar.

“A decisão foi transmitida com muita clareza, de uma forma que permitisse construir uma solução que não arrastasse a falência da empresa”, prosseguiu o governante, acrescentando que prosseguem negociações com o executivo comunitário sobre o tema. A decisão da Comissão Europeia foi comunicada ao executivo na sexta-feira, acrescentou.

No entanto, fonte oficial da DG Com (a autoridade da concorrência europeia) afirmou ao Observador que a investigação em causa “ainda está a decorrer”, adiantando que “não pode prever o tempo de duração ou o seu resultado, nesta fase.” Por isso não tem comentários a fazer sobre as declarações do Governo dos Açores.

O líder parlamentar do PS/Açores e antigo chefe do Governo Regional, Vasco Cordeiro, perguntou ao secretário regional se poderia disponibilizar a decisão aos parlamentares, dizendo que Bastos e Silva cedeu à “tentação” de guardar durante alguns dias a decisão para a anunciar apenas hoje. De acordo com o socialista, “não existe documento” que sustente a decisão de Bruxelas, porque a tomada de posição, reconheceu Bastos e Silva no debate parlamentar, foi comunicada em videoconferência.

Já esta quinta-feira, e em conversa com os jornalistas, o secretário das Finanças reafirmou que a declaração de ilegalidade foi comunicado verbalmente, como corresponde ao formato de uma teleconferência, e foi-nos comunicado de forma colaborante, que é um dado adquirido que, na investigação às ajudas que constituíram os aumentos de capital da SATA (…), por não terem sido comunicadas previamente a Bruxelas, constituem ajudas ilegais e têm que ser devolvidas”.

Apesar de a decisão ainda não estar formalmente tomada em Bruxelas, as investigações envolvem trocas de contacto com os Estados-membros envolvidos e é muito provável que nessas comunicações tenha sido dada indicação de que as ajudas de Estado serão consideradas ilegais, até porque a Comissão Europeia já o tinha sinalizado.

A investigação de Bruxelas às ajudas de Estado à SATA foi desencadeada por um empréstimo de emergência de 116 milhões de euros concedido pelos Açores à companhia para responder a necessidades de tesouraria imediatas causadas pela pandemia.

Tal como a TAP, também a companhia aérea foi considerada por Bruxelas como tendo já uma situação financeira difícil antes do Covid-19, o que a enquadrou no regime de resgate e reestruturação. Tal como a TAP, a SATA terá também de apresentar um plano à Comissão Europeia, com a agravante de ter de devolver, muito provavelmente, as ajudas dadas no passado e que não cumpriram as regras comunitárias. No entanto, um eventual decisão nesse sentido não implicará o reembolso dos 116 milhões de euros de ajuda aprovados em agosto.