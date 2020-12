Baratas, mosquitos, ratos. Estes são alguns dos vilões que cada vez mais invadem as nossas casas, principalmente no contexto urbano, com a agravante, dizem os especialistas, de ser cada vez mais complicado eliminar as pragas, daí que ter um seguro casa que preveja a assistência nesse tipo de necessidade possa ser a solução. Mas as presenças indesejáveis não ficam por aqui, pois também formigas e pulgas são outras pragas comuns, ainda que mais em contexto rural.

E mais do que a sensação de repulsa ou fobia, o que essa realidade coloca em causa é a própria Saúde Pública, a nossa segurança e a dos bens alimentares, assim como o próprio equilíbrio do meio ambiente.

Entre as maiores causas para uma maior concentração de indesejadas criaturas que atravessam o nosso caminho, invadindo lares sem qualquer pedido de licença, estão a urbanização acelerada e não sustentável, e a tipologia das próprias habitações, como ainda a tendência para uma produção desmesurada de resíduos e a, infelizmente, habitual falta de cuidado em termos da eliminação higiénica.

A par disso, o aumento médio gradual das temperaturas, devido às alterações climáticas, tem também tornado a Terra num lugar mais propício à capacidade de reprodução de espécies mais capazes na arte da sobrevivência.

Vilões terrestres e voadores

Entre os principais atores neste filme com traços de terror higiénico, estão as baratas, os ratos e os mosquitos. Se os primeiros têm sido beneficiados pelo perfil de construção e tipologia dos edifícios que habitamos, com tetos falsos e aquecimento, já os mosquitos têm conquistado o seu espaço entre quatro paredes por puro descuido e falta de conhecimento face ao seu modo de sobrevivência, extrema capacidade e facilidade de reprodução, e resistência aos métodos de eliminação e desinfestação.

Perante esse conjunto de factos, é urgente e importante alertar e sensibilizar a população para um comportamento mais consciente, pois só assim conseguiremos prevenir e melhor lidar com o aparecimento de pragas, seja por via da ação direta em casa ou através da escolha de um seguro que prevê o envio de equipas profissionais de combate a pragas.

Assumindo esse compromisso, deveremos ter noção que só assim conseguiremos impedir a transmissão e proliferação de algumas doenças. Para dar alguns exemplos desse perigo, basta lembrar a facilidade com que baratas transmitem salmonelas, os ratos, leptospirose (provocada por via do contacto com a urina, podendo provocar infeção graves em vários órgãos), e os mosquitos, doenças como dengue e zika.

Proteja-se de forma eficaz

Para combater infestações é necessário ter em atenção uma série de ações simples [ver infografia 3 Estratégias Anti Pragas], mas que significam a diferença entre uma casa livre de pragas e os problemas que tal possa implicar.

O primeiro passo é atuar de imediato perante a desconfiança ou prova de infestação, sendo que, por exemplo, no caso de baratas ou ratos, tal se verifique principalmente à noite. Já com mosquitos, o alerta estende-se a qualquer hora do dia.

Entre as formas mais eficazes de prevenção, é essencial impedir o acesso a condições que proporcionem a reprodução, em particular o acesso a comida, água e abrigo. No caso dos mosquitos, além de impedir a entrada para o interior de casa, é imperativo evitar ter espaços com águas paradas no exterior (como regadores ou outros recipientes), pois são ambientes ideais para o seu desenvolvimento.

Se essas medidas não solucionam o problema, deve apostar noutras estratégias, como o recurso a produtos repelentes e/ou solicitar a intervenção de equipas profissionais de desinfestação. Algo que tem assegurado caso opte pelo seguro casa da Tranquilidade, pois a cobertura “Remoção de Pragas” está incluída no módulo base, garantindo, assim, o custo de deslocação destas equipas. Dessa forma, pode contar com o envio de um profissional qualificado ao domicílio para remoção de pragas, com recurso a produtos químicos adequados, nas áreas interiores e exteriores abrangidas pelo seguro.

Mas, e como os lares precisam de uma manutenção regular, as vantagens do seguro casa da Tranquilidade em termos de assistência profissional não ficam por aqui, pois pode ainda contar, quando necessitar, com o envio de técnicos para reparação de eletrodomésticos (até duas vezes por ano), assim como de pessoal especializado em pequenas intervenções de canalização e eletricidade. Porque, por vezes, as pragas deixam consequências maiores no nosso lar.

