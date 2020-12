O Banco Central Europeu prometeu e cumpriu. O plano de emergência pandémica, de compras de dívida, foi reforçado em mais 500 mil milhões de euros, entre várias outras medidas anunciadas esta quinta-feira, 10 de dezembro. O programa irá vigorar “pelo menos” até março de 2022, mais nove meses do que o anterior prazo de junho de 2021.

Como os analistas já antecipavam graças às pistas que o BCE foi dando nas últimas semanas, o banco central confirmou o reforço desta que se tornou a ferramenta mais importante da política monetária de resposta à crise provocada pela pandemia de Covid-19. Este é um programa de emergência que foi lançado em meados de março com um “envelope” inicial de 750 mil milhões e foi, posteriormente, reforçado com mais 600 mil milhões de euros em dívida pública e pacotes de dívida privada da zona euro. Novo total: 1.850 mil milhões de euros.

“Em todo o caso, o Conselho do BCE vai realizar compras de ativos até que considerar que terminou a fase de crise provocada pelo coronavírus”, pode ler-se no comunicado de imprensa divulgado pelo banco central. Estas compras de emergência acrescem ao programa regular de compra de ativos – lançado ainda no tempo de Draghi – que vai continuar a intervir a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros, até informação em contrário.

“As medidas de política monetária tomadas hoje [esta quinta-feira] vão contribuir para garantir condições financeiras favoráveis ao longo do período pandémico, suportando o fluxo do crédito para todos os setores da economia, impulsionando a atividade económica e salvaguardando a estabilidade dos preços no médio prazo”, afirma o BCE, acrescentando que “a incerteza continua elevada, designadamente em torno da dinâmica da pandemia e do tempo que irá demorar a distribuição das vacinas“.

A habitual conferência de imprensa de Christine Lagarde começa às 13h30, hora de Lisboa, e será acompanhada pela divulgação de novas previsões macroeconómicas para os próximos anos.