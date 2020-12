Boletim DGS. Portugal com o quarto pior dia em óbitos, Alentejo nunca teve tantos novos casos

Já o número de óbitos foi mais elevado em Lisboa e Vale do Tejo (mais 37). Segue-se o Norte (32), o Centro (14), Alentejo (2) e Algarve (1). Tanto a Região Autónoma dos Açores como a Região Autónoma da Madeira não registaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Morreram duas pessoas entre os 50 e os 59 anos

Quanto às idades dos óbitos, a faixa etária mais afetada foi a dos cidadãos com mais de 80 anos (35 mortes no caso dos homens e 28 no caso das mulheres).

Além disso, morreram duas pessoas com entre 50 e 59 anos (um homem e uma mulher) e quatro entre os 60 e os 69 anos (dois homens e duas mulheres). Na faixa etária entre os 70 e os 79 anos, morreram seis homens e 11 mulheres.