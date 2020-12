O aumento do desemprego e a morte de idosos devido à Covid-19 estão a fazer aumentar os crimes de abandono animal, escreve o Jornal de Notícias, esta quinta-feira. Os casos, que estão a ser investigados pela PSP e pela GNR, deram-se, sobretudo, em Lisboa, no Porto, em Setúbal e Leiria.

Desde o início do ano e até ao final de agosto, foram investigados 667 casos de abandono de animais de companhia, de acordo com dados da GNR e da PSP, citados pelo jornal. Em igual período do ano passado, o número não chegava aos 500. Por outro lado, há menos investigações em curso (377) de maus tratos a animais do que em 2019 (538).

Ao JN, a provadora dos animais de Lisboa, Maria Quaresma dos Reis, diz que, além do desemprego, a justificação para o aumento do abandono animal é a morte de idosos que viviam sozinhos com os animais, os quais não são acolhidos pelos familiares das vítimas por incapacidade financeira.