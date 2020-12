Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, pediu quarta-feira ao Supremo Tribunal para travar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, em quatro Estados-chave.

Trump apresentou uma moção para sustentar o caso apresentado na terça-feira por autoridades texanas e apoiado quarta-feira pelos líderes de 17 outros Estados controlados por conservadores.

“Vamos intervir no caso do Texas (e de muitos outros Estados). Este é o caso mais importante. O nosso país precisa de uma vitória”, escreveu Trump, num tweet, algumas horas antes de apresentar o documento.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020