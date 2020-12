A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu, esta quinta-feira, um comunicado a contestar a decisão da ministra da Saúde que declarou nulo um despacho daquela entidade. Na visão da ERS, Marta Temido “não tem competência legal” para o fazer.

A 3 de novembro, foi publicado em Diário da República um regulamento da ERS relativo à transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, que definiu “as condições mínimas de organização, coordenação e articulação para o efeito”. Esta quinta-feira de manhã, um novo despacho chegou a Diário da República, mas assinado por Marta Temido, no qual a ministra refere que o regulamento da ERS “não se enquadra nas funções legal e estatutariamente previstas” para a entidade, nem corresponde “à sua missão nem aos objetivos e poderes cometidos à referida entidade administrativa independente”, pelo que é “inválido”.

A ERS reagiu e declarou nulo o ‘vet0’ de Temido. Num comunicado emitido esta quinta-feira, considera que a ministra “não tem competência legal para declarar a invalidade de um regulamento de uma entidade administrativa independente”.

A ERS não pode deixar de manifestar a sua surpresa em relação à declaração da Senhora Ministra da Saúde, mais ainda quando a publicação do Regulamento foi antecedida de um longo procedimento administrativo de elaboração, discussão e aprovação, com envolvimento e participação dos vários agentes do setor”, acrescenta a ERS.