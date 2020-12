Artigo em atualização

O Conselho de Ministros desta quinta-feira determinou a atribuição de poderes à Provedora de Justiça para “estabelecer os contactos necessários à fixação de uma indemnização à família” de Ihor Homeniuk, que morreu no centro de detenção temporária do SEF no Aeroporto de Lisboa. Tal deverá acontecer ainda antes do início do julgamento, anunciou o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

“O que sucedeu no dia 12 de março em instalações do Estado no Aeroporto de Lisboa e que determinou a morte do cidadão ucraniano Ihor é absolutamente inaceitável. Está em total contradição com aquilo que são os padrões de respeito pelos Direitos Humanos que Portugal adota, que as suas forças e serviços de segurança têm a obrigação estrita de respeitar”, afirmou o ministro acrescentando que “tudo o que tem sido apurado, determinado, relativamente a esta terrível ação deve-se à atuação dos poderes públicos e, designadamente, à atuação sobre determinação do MAI”.

“O que fizemos hoje em conselho de ministros, da determinação da atribuição de poderes à Provedora de Justiça para estabelecer os contactos necessários à fixação de uma indemnização à família da vítima antes de ser iniciado o julgamento marcado para início do próximo ano que apurará o que é a responsabilidade penal dos intervenientes é um ato que se insere dentro do que tem sido a atuação do Governo e do ministério da Administração Interna”, disse.

O ministro da Administração Interna, que será ouvido no Parlamento na terça-feira a propósito deste caso aproveitou a oportunidade para frisar que a morte de Ihor Homeniuk foi tornada pública por sua iniciativa e que “foram adotadas as necessárias ações visando o apuramento da verdade”, ainda que tenha na altura, segundo o ministro da Administração Interna, recebido uma atenção “muito inferior àquilo que a gravidade justificaria”.