Há jogos que são recordados ao longo de uma vida. Às vezes os mais distraídos até podem pensar que são mesmo os jogos decisivos mas não, mera aparência – são apenas jogos que de tão bons que são se tornam inesquecíveis e valem por si só um título. Foi assim com Diego Armando Maradona em 1986, quando a Mão de Deus e o golo do século deram a vitória à Argentina frente à Inglaterra nos quartos do Mundial. Foi assim com Paolo Rossi em 1982, quando um dos mais célebres hat-tricks da história dos Campeonatos do Mundo valeu uma vitória épica da Itália frente ao Brasil na fase de grupos. Só esse jogo fez a carreira do avançado, que teve uma carreira que foi muito mais do que isso mas que ainda hoje é recordada à luz de um jogo. Morreu esta quarta-feira, aos 64 anos.