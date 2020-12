Em atualização

O governo francês anunciou esta quinta-feira a imposição do recolher obrigatório entre as 20h e as 6h, que entra em vigor no próximo dia 15 de dezembro e se mantém pelo menos até meados de janeiro. A exceção será a noite de 24 de dezembro, em que não haverá recolher obrigatório para permitir as celebrações de Natal.

Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.

Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020

A nova restrição faz parte de um pacote de medidas apresentado esta quinta-feira pelo governo de Jean Castex para o período das festas de Natal e de Ano Novo. “A 15 de dezembro, como havíamos anunciado, vamos passar a uma nova fase”, explicou o primeiro-ministro francês. “Mas essas regras serão mais rígidas do que inicialmente imaginávamos.”

No início da semana, as autoridades francesas já tinha admitido que o confinamento atualmente em vigor no país poderia ser prolongado para lá do dia 15 de dezembro, quando expiram as medidas atualmente implementadas em França. O Presidente Emmanuel Macron tinha mesmo falado em números concretos: França só poderia desconfinar caso o número de novos casos diários descesse abaixo dos 5 mil.

Porém, o país está longe de atingir esse objetivo e a situação tem piorado. Nos últimos dias, o número de novos casos tem oscilado entre os 10 mil e os 15 mil, estando acima do dobro do limite máximo proposto por Emmanuel Macron. Por isso, o desconfinamento continua fora das opções do governo francês.

“O jogo está longe de estar ganho”, assinalou Castex na conferência de imprensa em que anunciou as medidas. “O número de novas contaminações já não está a reduzir e até tende a aumentar ligeiramente outra vez durante alguns dias.”

“Ainda não estamos no final desta segunda vaga e não vamos estar, o dia 15 de dezembro, no objetivo que tínhamos definido de menos de 5 mil novos casos por dia”, sentenciou o primeiro-ministro.

Na mesma conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Olivier Véran, sublinhou que as medidas de confinamento na primeira fase foram “urgentes e necessárias” e “salvaram milhares de vidas”. Agora, na segunda fase, voltam a ser necessárias. “11 mil novos pacientes por dia é demasiado.”

Véran associou a nova subida de casos a um “relaxamento coletivo” que levou a que a população convivesse mais, mas também às condições climatéricas do inverno, que favorecem a disseminação de vírus respiratórios. “Se não mudamos nada, o risco é o de que a segunda vaga regresse nas próximas semanas”, avisou o ministro.

Confinamento prolongado

Além do recolher obrigatório decretado entre as 20h e as 6h, os governantes anunciaram mais um conjunto de medidas que entrem em vigor no dia 15 de dezembro — e adiaram para o dia 7 de janeiro algum do desconfinamento que devia ocorrer já na próxima terça-feira

Por exemplo, os estabelecimentos que deveriam reabrir ao público no dia 15 de dezembro vão ficar fechados durante mais três semanas. Incluem-se nesta categoria os cinemas, os teatros, as salas de espetáculos, os museus, os recintos desportivos, os circos, os jardins zoológicos e os casinos.

“Vamos, portanto, reconsiderar a possibilidade de os reabrir a partir do dia 7 de janeiro, dependendo das condições sanitárias”, explicou o primeiro-ministro. “Tomar esta decisão com o Presidente da República e o ministro da Cultura foi particularmente doloroso para nós”, assegurou Castex.