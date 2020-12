O ator George Clooney foi hospitalizado quatro dias antes de começar as gravações para o filme “The Midnight Sky”. Em entrevista ao jornal britânico The Mirror, o ator explicou que ficou internado após ter sido diagnosticado com uma pancreatite.

Além de dirigir o filme “The Midnight Sky”, ou “O Céu da Meia-noite” em português, o ator de 59 anos interpreta Augustine Lofthouse, “um cientista solitário” com cancro que sobreviveu a um evento apocalíptico e, para fazer jus à personagem, decidiu emagrecer. No total, perdeu cerca de 13 quilos.

Clooney preparava-se para viajar para o Ártico — onde decorreram as gravações do filme — quando, quatro dias antes, começou a sentir fortes dores no estômago. Foi diagnosticado com uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas, e a sua recuperação “demorou algumas semanas”.

O ator reconhece que a doença poderá ter sido provocada pela perda repentina de peso. “Acho que estava a esforçar-me demasiado para perder peso depressa e provavelmente não estava a tomar devidamente conta de mim”, disse ao The Mirror.

O filme “The Midnight Sky” tem estreia marcada para o próximo dia 23 de dezembro, na Netflix. Para Clooney, este é o “maior” trabalho que já fez na sua carreira. “Estávamos neste glaciar na Finlândia, o que tornou o trabalho muito mais difícil. Mas certamente ajudou a personagem. Isto é maior do que qualquer coisa que eu já fiz antes.”