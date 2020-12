João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, esteve reunido com o Governo às 10h e saiu com convicção redobrada de que a reestruturação na TAP é “uma efetiva nacionalização”. E também que o Governo mentiu quando disse que ia manter os postos de trabalho.

A reunião com o Governo sobre o plano de reestruturação da TAP “serviu sobretudo para confirmar que estamos perante uma efetiva nacionalização da TAP”, afirmou o líder e deputado único da IL, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, no final do encontro .

“O pecado original remonta a 2016, com a reversão da privatização que tinha sido feita, e depois com uma sucessão de eventos, culminando naquilo que o Governo diz que é um empréstimo de 1.200 milhões de euros, mas como nós tivemos ocasião de afirmar e chamar a atenção por ocasião do orçamento suplementar, em junho, já estava inscrito como uma despesa de capital. Ou seja, era dinheiro que não iria voltar”, afirmou Cotrim Figueiredo.

De acordo com o líder da IL, “hoje foi confirmado que esse dinheiro vai ser convertido em capital da TAP, em boa parte, pelo menos, levando a posição do Estado bem para cima dos 90%”.

E entende que a companhia aérea está a receber uma parte desproporcional dos apoios concedidos pelo Estado no âmbito da pandemia: “Toda a economia está a receber o dobro daquilo que a TAP está a receber”.

“Está a preparar-se, e já é público, um apoio de 3 mil milhões de euros à TAP até 2025″, disse o deputado, apontando de seguida que “toda a economia portuguesa recebeu – em termos de ‘lay-off’, apoios à retoma da atividade económica, em isenções de taxas, em adiamentos do pagamento por conta de IRC – 2.500 milhões”.

“A TAP representa cerca de 2% do PIB, recebe 33% dos apoios. Isto não faz sentido absolutamente nenhum”, criticou, questionando o argumento do Governo de que é “fundamental para a economia portuguesa” sustentar a companhia aérea.

Apontando que “o país não tem condições para acudir a todas as empresas da forma como está a fazer em relação à TAP”, João Cotrim Figueiredo salientou que os apoios estatais que a TAP possa precisar “têm de ser postos em contraste com as enormes necessidades que o país tem noutras áreas” e defendeu ser “muito difícil que 3 mil milhões de euros sejam justificáveis nesse contexto”.

“Quando se entra num plano de reestruturação destes sem ter uma equipa de gestão escolhida para o implementar, e sem ter uma estratégia de saída, sendo que está quase certo que na opinião deste Governo o Estado se deve manter maioritário, estão reunidas as condições para que este plano não tenha viabilidade e não tenha, do ponto de vista da IL, possibilidade de ser aprovado”, adiantou igualmente.

Mas o deputado vai ainda mais longe, acusando o Governo de enganar os portugueses em relação à manutenção do emprego na empresa: “Mentiu quando disse que era para manter postos de trabalho”, tendo em conta que “houve 2.600 postos de trabalho que foram terminados ou não renovados e este plano prevê mais cerca de 2.100 perdas de postos de trabalho até 2025”.

Ventura diz que companhia já deveria ter sido reestruturada e quer plano na AR

O deputado único do Chega, que se reuniu com o Governo na manhã desta quinta-feira para debater o plano de reestruturação da TAP, entende que a empresa já deveria ter sido reestruturada e diz estranhar a opção do PS para este problema, que assenta, segundo André Ventura, “numa lógica de cortar pessoal e cortar salários”.

Para o deputado, que defende a votação deste dossier no Parlamento, “a TAP tem um problema de eficiência muito grande”. Quer, por isso, que o Governo apresente em Bruxelas “um plano mais na base de otimizar a companhia e de trazer mais benefícios para os portugueses e para a companhia do que simplesmente a lógica do corte”.

“A TAP já deveria ter sido reestruturada, não era neste momento de grande dificuldade de acesso ao mercado que a TAP deveria ser reestruturada”, declarou André Ventura, deputado único do Chega, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, à saída da reunião com o governo sobre o plano de reestruturação da companhia aérea.

Ventura advogou que “já no período pré-Covid a TAP tinha dois critérios de risco muito significativos: tinha capitais próprios negativos e tinha dívidas superiores a 300 milhões de euros a mais de 90 dias. Isto significa que qualquer gestor responsável já teria feito uma reestruturação, por isso sim, o ministro Pedro Nuno Santos tem explicações a dar”.

“Por outro lado, todo o plano está a ser feito numa lógica que é até estranha da parte do PS, que é em cortar pessoal, cortar salários, quando a TAP tem um problema de insuficiência muito grande”, adiantou.

Ventura concretizou a crítica, dando como exemplos os “milhões de euros” que a TAP paga em “multas e indemnizações por atrasos” e ainda o dinheiro gasto na “substituição de tripulação e a substituição de pilotos das rotas”.

“Portanto, quando olhamos para um plano que não está a olhar para a lógica da eficiência da otimização mas do mero corte, percebemos que algo está a ser mal feito e que a TAP por este caminho não vai chegar a porto nenhum”, concluiu.

Questionado sobre se defende ou não que o plano de reestruturação da companhia aérea deveria ser discutido e votado no parlamento Ventura foi claro: “sim, o Chega acha que o plano deve ir ao parlamento, deve ser discutido no parlamento e os partidos devem aprová-lo ou não aprová-lo”.

Na ótica do deputado, se há partidos que exigem que as transferências para o Novo Banco devem ser aprovadas pelo parlamento, então o plano também o deveria ser, alegando ser “uma questão de coerência”.

Em declarações em Bruxelas, à margem da Cimeira Europeia, o primeiro-ministro, António Costa, afastou essa possibilidade, referindo que “não vale a pena o Governo ter a ilusão de que pode transferir para outro órgão de soberania aquilo que só a si próprio compete fazer”. Ou seja, “quem governa, governa”, nas decisões populares e nas impopulares, salientou.

O Governo está a discutir o plano de reestruturação da TAP com os partidos com assento parlamentar, em reuniões fechadas no parlamento que começaram na quarta-feira e continuam hoje, depois de ter estado reunido na noite de terça-feira em conselho de ministros extraordinário.

A apresentação do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia até quinta-feira é uma exigência da Comissão Europeia, pela concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de covid-19 no setor da aviação.

O plano prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 trabalhadores de terra, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, divulgaram os sindicatos que os representam.