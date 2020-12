A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, considera que a demissão da diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) “peca por tardia” e que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deveria dar as “justificações” necessárias sobre a morte de um cidadão ucraniano, Ihor Homeniuk, nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa, para que se quebre um “silêncio ensurdecedor”.

“Eu acho francamente que a diretora do SEF se deveria ter demitido de imediato“, disse a socialista no programa Circulatura do Quadrado, na TVI24. Considerando que o caso é “suficientemente grave”, Ana Catarina Mendes critica Cristina Gatões pelo “silêncio em que esteve durante meses como se não tivesse acontecido nada”. “A entrevista que deu há alguns dias revelam o pouco cuidado que houve num caso de tamanha gravidade”, afirmou.

Ana Catarina Mendes também pede que Eduardo Cabrita quebre o “silêncio” que tem existido sobre o caso. Embora defenda que “o ministro esperou que houvesse resultados dos relatório, fez a comissão que tinha de fazer, os inspetores vão ser presentes à justiça”, pede que “quando for ao Parlamento, [o ministro] possa responder o que sabe” — apesar de, numa entrevista recente, Cristina Gatões ter dado “a sensação de não ter contado tudo”. A líder parlamentar do PS espera, por isso, “que se quebre um silêncio ensurdecer para todos nós”.

A socialista também não poupa críticas ao comunicado de quarta-feira do Ministério da Administração Interna sobre a demissão da responsável do SEF. “É muito pouco confortável para quem defende o Estado de direito e quem pretenda que as forças de segurança e o SEF nos defendam e aos cidadãos que entram em Portugal”, afirmou. Já uma medida como a instalação de um botão de pânico “significa que alguma coisa vai mesmo muito mal“.

Ana Catarina Mendes defende, porém, que este caso não faz “a história do SEF”, que tem “muito bons profissionais e um papel histórico e reconhecido internacionalmente”.