Coube a Frank Welsch, o responsável pela Investigação e Desenvolvimento da VW, anunciar que o protótipo ID Vizzion Concept será lançado no 3º trimestre de 2023. Dentro de pouco menos de três anos, entrará em produção um modelo que se deverá chamar ID.6 e que, na versão de maior capacidade energética, anunciará 700 km de autonomia.

O ID.6, a confirmar-se ser esta a denominação oficial do modelo, surgirá em versão berlina de quatro portas e carrinha, assumindo dimensões similares ao antigo Phaeton, até porque pretenderá rivalizar com o BMW i4 e o Mercedes EQE. A berlina será sobretudo destinada à China, uma vez que os condutores locais apreciam os automóveis convencionais com três volumes e grandes dimensões.

As versões mais acessíveis montarão apenas um motor eléctrico, instalado no eixo traseiro, com a capacidade de ir de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos, para depois surgir a versão GTX, mais potente e com tracção integral (com um motor por eixo), que consome somente 5,6 segundos para ir de 0-100 km/h.

O ID.6 é capaz de instalar um pack de baterias com 84 kWh, a maior capacidade prevista para esta plataforma, por nesta versão possuir igualmente a maior distância entre eixos. Será mesmo superior ao pack de baterias do ID.3, que está limitado a uma capacidade útil de 77 kWh. Com os anunciados 84 kWh, o ID.6 será capaz de anunciar 700 km entre visitas ao posto de carga, o que implica que o construtor alemão esteja já a contar com um significativo incremento na eficiência das baterias e dos motores, face ao que consegue hoje com os ID.3 e ID.4.

Em relação à recarga das baterias, o ID.6 deverá ser capaz de se “alimentar” a 200 kW, o que lhe assegurará 230 km com uma paragem de apenas 10 minutos num carregador rápido DC. O ID.6 será produzido na fábrica de Emden, a partir do início de 2023.