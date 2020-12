Os portugueses vão comer entre quatro e cinco mil toneladas de bacalhau nesta consoada, cerca de 20% do consumo em todo o mundo, um número que não deverá ser impactado pela pandemia, adiantou à Lusa o Conselho Norueguês dos Produtos do Mar.

O consumo de bacalhau da Noruega na época natalícia representa cerca de 30% do total anual, estimando-se que na noite de consoada sejam consumidas entre quatro a cinco mil toneladas de bacalhau em Portugal”, apontou, em resposta à Lusa, o diretor para Portugal do Conselho Norueguês dos Produtos do Mar (NSC), Johnny Thomassen.

Já no que se refere à origem, 70% de todo o bacalhau consumido em Portugal vem da Noruega. Conforme afirmou Johnny Thomassen, estes números não deverão ser impactados pela pandemia de Covid-19. No total, Portugal é responsável por 20% do consumo de bacalhau no mundo, posicionando-se assim como o mercado que mais prefere este peixe.

Este ano, a concorrência entre as grandes superfícies levou a uma descida dos preços deste pescado em comparação com o ano anterior, à semelhança do que também aconteceu na Noruega, mas o consumo doméstico deverá manter-se ou subir.