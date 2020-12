Protótipo de nave sem tripulação da SpaceX explode na aterragem

O teste a alta altitude para lançar o protótipo de nave da SpaceX, no Texas, acabou com uma explosão quando a nave, sem tripulação, procurava aterrar. Apesar disso, Elon Musk, dono da empresa, mostrou estar satisfeito com o ensaio. “Marte, aqui vamos nós!”, escreveu no Twitter.

A explosão do sistema de transporte Starship, que a SpaceX quer levar para a Lua e para Marte, foi captada no vídeo do teste, feito em Boca Chica, no Texas. O lançamento foi bem sucedido, o foguetão subiu 12 quilómetros, mas no regresso a aterragem acabou mal.

A aeronave Starship tem quase 50 metros de comprimento e pode transportar até 100 toneladas de carga.