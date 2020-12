Rui Rio ainda não reuniu com o Governo para conhecer o plano de reestruturação da TAP (vai reunir esta tarde), mas já tem uma certeza: “O dinheiro que se quer injetar na TAP, fora o resto, são 3 mil milhões de euros, e isso são 300 euros a cada português“. Ou seja, cada português tem de dar, simbolicamente, 300 euros para a TAP sem haver garantia prévia de que a TAP vai deixar de dar prejuízo. E isso Rui Rio não quer.

Falando aos jornalistas no final de uma reunião com a Confederação de Turismo de Portugal, o presidente do PSD congratulou o facto de António Costa ter recuado na ideia de levar o plano a votação no Parlamento, porque isso seria “abrir um precedente grave” por se tratar de uma matéria que é da inteira “responsabilidade” do Governo, e insistiu na ideia de que o que o Governo está a pedir que 10 milhões de portugueses se ponham “de joelhos a pagar”.

“Não podemos fechar os olhos a esta situação e pôr 10 milhões de portugueses de joelhos a pagar”, disse, lembrando que muitas foram as greves que a TAP fez, nomeadamente “aquela greve dos pilotos no Natal para prejudicar as pessoas”, e lembrando que durante o layoff motivado pela situação pandémica a TAP não aplicou a mesma regra que foi aplicada ao resto das empresas e impôs apenas um corte de um terço dos salários a todos os salários, independentemente do montante. Isso significa que “alguém que ganhasse 15 mil euros por mês, e não são poucos, ficou a ganhar 10 mil”, disse, sublinhando que esses nem são os salários mais altos praticados na companhia aérea.

Ou seja, para Rio, os erros do passado não podem voltar a ser cometidos, muito menos se for injetada uma enorme quantia de dinheiro para salvar a TAP. “Qual é a segurança que o país pode ter em meter tanto dinheiro na TAP e, passado uns meses, a TAP não voltar a fazer greves, e os portugueses não voltarem a pagar isso e os prejuízos associados?”, questiona.

Segundo o líder do PSD, que hoje vai reunir com o ministro das Infraestruturas antes de o Governo enviar o plano para Bruxelas, foi por causa do “historial” da TAP que o anterior governo PSD/CDS privatizou a companhia aérea — “e bem”. “Este governo voltou atrás e agora voltámos a ter o problema em cima outra vez”, disse aos jornalistas.

Rui Rio espera para ver. Mas, mesmo no melhor cenário em que o Governo lhe apresentaria um plano de reestruturação “detalhado e equilibrado”, a pergunta de Rio mantém-se: “Quais as garantias para que de futuro não continue como foi no passado?”. E o passado não é longínquo, diz Rio. O passado são as atitudes de “há dois ou três meses”.