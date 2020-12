O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglês), Jens Stoltenberg, felicitou Portugal pela futura presidência do Conselho da União Europeia (UE) e por ter identificado a relação transatlântica como uma prioridade.

Gostaria de felicitar Portugal pela futura presidência do Conselho da UE. Congratulo-me por Portugal ter identificado a relação transatlântica como uma das suas prioridades”.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, o secretário-geral da Aliança frisou também que “nenhum país” pode lidar com os desafios atuais “sozinho”.

Os desafios que enfrentamos hoje são demasiado grandes para que qualquer Nação ou organização os resolva sozinhos e a relação transatlântica mantém-se vital para a segurança da Europa”.

O secretário-geral da organização agradeceu ainda ao primeiro-ministro português “o seu compromisso pessoal forte com a NATO” e a sua “liderança” em “momentos difíceis”.

Portugal tem sido um Aliado importante desde a fundação da NATO, tendo contribuído para a nossa segurança partilhada e defesa coletiva de maneiras muito diferentes”.

Entre os temas discutidos pelos dois responsáveis, Stoltenberg frisou a luta contra o terrorismo no Afeganistão, sublinhando que a Aliança irá deparar-se com “decisões difíceis nos próximos meses” sobre a presença militar no país, e saudando o compromisso de Portugal na região.