Há um surto de SARS-CoV-2 Hospital de Santo António dos Capuchos, em Lisboa, confirmou ao Observador fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) onde está integrado o hospital.

Os doentes infetados, ainda que assintomáticos, serão transferidos para o Hospital Curry Cabral, porque é a única unidade CHLC que tem área Covid-19 e que pode receber doentes infetados com o coronavírus, informou a mesma fonte.

Ainda não é possível dizer quantos doentes, profissionais de saúde e outros funcionários do hospital foram infetados, disse fonte oficial do CHLC. Ao longo do dia serão testados todos os profissionais e doentes e os resultados deverão ser conhecidos na sexta-feira de manhã.