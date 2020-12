O surto no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo André, em Leiria, está controlado, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), ao qual pertence aquela unidade. Segundo a mesma fonte, neste momento, estão infetados 18 profissionais e 20 doentes, e já se registaram cinco óbitos e quatro altas hospitalares.

Segundo fonte do CHL, o surto surgiu no dia 24 de novembro e todos os doentes e profissionais afetos àquela ala do serviço (3.º piso na torre poente no Hospital de Santo André) foram testados. Os primeiros testes confirmaram a infeção pelo SARS-CoV-2 em 16 profissionais e 19 utentes. O CHL reforçou que a “situação está controlada”.

Desde que o surto foi conhecido, o hospital, “em articulação com as autoridades de saúde e cumprindo os protocolos em vigor”, tomou “todas as medidas adequadas para salvaguardar os doentes e os profissionais, como a avaliação de risco de todos os profissionais afetos a esta ala do serviço”.

O surto que ocorreu na Medicina II já está resolvido, garantiu ainda a mesma fonte, ao revelar que os 23 profissionais infetados já estão todos recuperados. Neste serviço, foram ainda afetados pelo novo coronavírus 23 doentes, dos quais 12 morreram, tendo cinco tido alta e seis continuam internados.

Também o surto no serviço de internamento da Pneumologia está ultrapassado, segundo a mesma fonte. Dos quatro utentes infetados com SARS-CoV-2, três morreram e um recebeu alta.

Além do Hospital de Santo André, em Leiria, o Centro Hospitalar de Leiria integra o hospital de Pombal e o hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, tendo uma área de influência de cerca de 400 mil pessoas.