A cantora e compositora Taylor Swift vai lançar um disco novo de canções originais nas próximas horas. O anúncio foi feito pela própria na rede social Instagram. Numa primeira publicação, a norte-americana dá conta da hora a que o álbum será editado e estará disponível para audição e compra, também nas plataformas digitais (às 5h em Portugal Continental). E dá detalhes sobre este novo disco:

Estou tremendamente feliz por poder dizer-vos que o meu nono álbum de estúdio, e espécie de disco-irmã de Folklore [o anterior, revelado este ano], vai sair esta noite. (…) Chama-se ‘evermore’. Pondo o que aconteceu de forma simples: pura e simplesmente não conseguíamos parar de escrever canções”, apontou Taylor Swift.

I’m elated to tell you that my 9th studio album, and folklore’s sister record, will be out tonight at midnight eastern. It’s called evermore.

????: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

Aquela que é uma das artistas mais populares do universo da canção pop dá ainda alguns detalhes sobre o quão importante para si foi Folklore, o disco que editou este ano com a colaboração do produtor e músico Aaron Dessner, dos The National, que marcou uma viragem na sua carreira, aproximando-a de uma pop mais indie e melancólica e menos eufórica, leve e dançante, como a que se ouvira antes.

Segundo Taylor Swift, depois deste disco de “sonhos e tragédias e contos épicos de amor perdido e encontrado”, foi só continuar na mesma senda. “E adorei criar estas canções com o Aaron Dessner, com o Jack Antonoff, com o WB e com o Justin Vernon. Desta vez também demos as boas vindas a alguns amigos novos (e para a vida) à nossa mesa de cozinha musical”.

Ever since I was 13, I’ve been excited about turning 31 because it’s my lucky number backwards, which is why I wanted to surprise you with this now. You’ve all been so caring, supportive and thoughtful on my birthdays and so this time I thought I would give you something! pic.twitter.com/wATiVSTpuV — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

O disco terá 15 canções, a que se somam na “edição física deluxe” duas faixas bónus: “Right Where You Left Me” e “It’s Time To Go”. Através dos créditos é possível ficar a conhecer alguns convidados: a canção “No Body, No Crime” terá a participação da banda Haim, o tema “Coney Island” tem participação de toda a banda de Aaron Dessner, os The National, e “evermore” inclui os Bon Iver de Justin Vernon.

À mesma hora em que o disco chegará às plataformas digitais, sairá também um teledisco de um single do álbum: “willow”. O alinhamento do disco, já revelado na íntegra, é o seguinte:

01 Willow

02 Champagne Problems

03 Gold Rush

04 ‘Tis The Damn Season

05 Tolerate It

06 No Body, No Crime (featuring Haim)

07 Happiness

08 Dorothea

09 Coney Island (featuring The National)

10 Ivy

11 Cowboy Like Me

12 Long Story Short

13 Marjorie

14 Closure

15 Evermore (featuring Bon Iver)

Faixas bónus:

16 Right Where You Left Me

17 It’s Time To Go