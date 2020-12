As autoridades da zona de Carma, em Flandres, na Bélgica, vão controlar com drones equipados com câmaras térmicas quem ande na via pública durante as celebrações da passagem de ano — e a polícia promete ter “tolerância zero” para todos os que infringirem as normas, avança a imprensa belga.

Para além de uma câmara térmica, que vai permitir desvendar a identidade de quem estiver na via pública, os dispositivos não tripulados vão estar integrados com um megafone para avisar os infratores. Quem for apanhado pelos drones terá de pagar uma multa que ascende aos 250 euros.

A Bélgica anunciou esta quinta-feira que vai estender o recolher obrigatório às 22 horas até 15 de janeiro — e o dia da passagem de ano não será exceção. Os fogos de artifício também estão banidos na última noite do ano.

As regiões que vão ser vigiadas por drones vão ser Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen e Zutendaal.

As autoridades flamengas já tinham empregado um procedimento de controlo semelhante na primavera.