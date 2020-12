Em atualização

Em 2006, após três anos que tiveram o condão de colocar o Sp. Braga a lutar pelos lugares cimeiros da Primeira Liga (sobretudo na temporada de 2004/05, onde quebrou no final), Jesualdo Ferreira assinou pelo Boavista. No entanto, e durante a pré-temporada, a saída precoce de Co Adriaanse levou Pinto da Costa a procurar uma solução rápida e certa para comandar os campeões azuis e brancos. O Professor foi a primeira escolha e o técnico saiu para o Dragão ainda antes de se estrear pelos axadrezados. 14 anos depois, a oportunidade voltou a bater à porta.

De acordo com o JN, e apesar dos muitos nomes que foram colocados nos últimos dias como hipóteses para a formação do Bessa, Jesualdo Ferreira, de 74 anos, foi o escolhido pela administração da SAD das panteras para ocupar o cargo que ficou vago após a saída de Vasco Seabra, quando a equipa se encontra no 15.º lugar da Primeira Liga. Bruno Lage, Miguel Cardoso e Ivo Vieira foram três dos técnicos colocados na rota dos axadrezados. Para já, Jorge Couto será o treinador interino a comandar a equipa na Taça de Portugal frente ao Estoril.