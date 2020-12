Uma das colaborações mais aguardadas pela cultura pop chegou finalmente: “Matches” é o novo single que junta Britney Spears e Backsteet Boys, lançado na madrugada desta sexta-feira, que aparece numa nova edição deluxe do álbum “Glory” de 2016 da cantora americana, agora reeditado.

“‘Matches’ com os meus amigos @backsteetboys está disponível agora!!! Estou muito entusiasmada para saber o que pensam da nossa música juntos!!!! Podem também ouvir o Glory Deluxe em todo o lado!!!”, disse a cantora no Twitter.

“Matches” ???? featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together ???? !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC — Britney Spears (@britneyspears) December 11, 2020

A boysband, que ganhou a sua popularidade ao longo dos anos 90, também já manifestou o seu entusiasmo com a nova colaboração. “Que dia GLORIOSO… pelos últimos 20 anos que nos pedem uma colaboração como esta e hoje é o dia!! #BritneyXBackstreet chegou finalmente! #Matches está disponível agora no álbum da @britneyspears Glory Deluxe”, escreveram na sua conta oficial do Twitter.

What a GLORIOUS day it is… we’ve been asked about the possibility of a collab like this for the past 20 years and today is the day!! #BritneyXBackstreet is finally here! #Matches is out now on @britneyspears’ Glory Deluxe ???? https://t.co/Yhh6X3aH0P pic.twitter.com/bsE6CFGSCS — Backstreet Boys (@backstreetboys) December 11, 2020

A música, produzida por Mike Wise e Ian Kirkpatrick, foi comunicada aos fãs há cerca de uma semana, quando a lista de músicas desta reedição do Glory circulou pela internet e revelou uma faixa com os cinco cantores.

Na semana passada, Britney Spears tinha lançado “Swimming in the Stars”, um single que também está contemplado na versão mais recente do álbum de 2016.

Este é o primeiro single dos Backstreet Boys desde que lançaram o seu mais recente álbum em 2019, o nono da carreira da banda, que chegou ao número 1 do top americano da Billboard.