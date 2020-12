Se continua confuso, aqui ficam alguns exemplos concretos do que pode ou não fazer este fim de semana.

Se mora num dos concelhos da península de Setúbal e quer ir ao Fórum Almada fazer as compras de Natal, vai ter de estar de regresso a casa quando o relógio bater a uma da tarde, mesmo que no seu concelho não tenha recolher obrigatório, porque Almada está na lista de alto risco e o comércio fecha a essa hora . Se preferir atravessar o rio Tejo, tem de evitar os concelhos de Lisboa, Loures, Azambuja e Torres Vedras, onde a circulação está proibida também a partir das 13 horas.

Por outro lado, se mora em Almada e quer ir fazer compras ao Seixal ou Setúbal, onde os centros comerciais vão estar abertos até às 22 horas, terá na mesma de estar de volta a casa antes das 13 horas para cumprir o recolher obrigatório no concelho onde vive .

. Se vive em Lisboa ou Loures , concelhos de alto risco, pode fazer compras na capital ou em qualquer um dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, mas tem de estar de volta a casa até às 13 horas (ou só no dia seguinte às cinco da madrugada). Mesmo que ande às compras num concelho sem recolher obrigatório ou onde o comércio esteja aberto até às 22h00. O regresso a casa depois dessa hora exige uma justificação excecional (trabalhar, dar apoio a idosos, levar filhos à escola, etc.)

Se mora em Condeixa-a-Nova (ou em qualquer outro concelho com recolher às 13 horas) e pensou em ir passar a tarde a Coimbra (ou outro concelho sem essas restrições) fique a saber que só pode voltar a casa depois das 5 horas do dia seguinte — isto se não se quiser arriscar estar a violar a lei .

. A região Norte continua a ser a região do país com a maior proporção de concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado. Os estabelecimentos turísticos e de alojamento local não vão estar encerrados nestes sítios, mas a proibição de circulação a partir das 13 horas é aplicável a habitantes e turistas . Os restaurantes também não podem servir refeições a partir dessa hora — mas podem fazer take-away e entregas ao domicílio.

. Os restaurantes também não podem servir refeições a partir dessa hora — mas podem fazer take-away e entregas ao domicílio. No Algarve as restrições são, de forma geral, menores do que no resto do país, sem nenhum concelho obrigado ao recolher obrigatório a partir das 13 horas. No entanto, Faro e os concelhos mais a oeste, como Lagos e Portimão, têm de encerrar o comércio às 22 horas e os restaurantes às 22h30. E se quer ir passar o fim de semana no sul do país, lembre-se que só pode circular em concelhos de risco muito elevado ou extremamente elevado (mesmo que seja só para os atravessar) entre as 5 e as 13 horas de sábado e domingo ou na segunda-feira depois das 5 horas. Ou seja, imagine que é do Porto ou Lisboa, tem de sair esta sexta antes das 23h00 e só pode voltar domingo entre as 5h e as 13h00 ou segunda-feira depois das 5h00.

Mas vamos a outras dúvidas:

É permitido circular entre concelhos

Ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros fins de semana de dezembro (com respetivas pontes e feriados de dia 1 e 8), em que foi proibido circular entre concelhos desde as 23 horas de sexta-feira até às 5 horas de quarta, nos próximos até ao Natal, 12-13 e 19-20 de dezembro — e também no Natal — poderá cruzar as fronteiras do município onde vive sem quaisquer restrições.

Nos concelhos de risco mais elevado tem de ir para casa às 13 horas

Se vive num dos concelhos de risco muito elevado ou extremamente elevado vai ter de se recolher no domicílio entre as 13 horas de sábado e as 5 horas de domingo e novamente entre as 13 horas de domingo e as 5 horas de segunda-feira.

São 113 os concelhos dessa lista — que a 2 de dezembro tinham mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores — onde, além das restrições do fim de semana, há também recolher obrigatório durante a semana (das 23 às 5 horas do dia seguinte). De forma geral, em todo o país, vigora também o dever de recolhimento domiciliário a qualquer hora do dia: ou seja, as autoridades de saúde pedem às pessoas que saiam o menos de casa possível e tenham o mínimo de contactos.

Comércio e serviços também encerram mais cedo no fim de semana

Nesses concelhos de risco muito elevado, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços só podem funcionar também das 8 às 13 horas nos dois dias do fim de semana, com exceção dos “estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da via pública” — ou seja, fora das grandes superfícies comerciais , com porta para a rua —, segundo o decreto-lei que regula a aplicação do último estado de emergência.

Os restaurantes também têm de fechar ao público a partir das 13 horas, mas podem manter-se em funcionamento para disponibilizar de refeições de take-away ou entrega ao domicílio, mas essas entregas terão de ser feitas pelos próprios ou por empresas de serviços.

Todos os restaurantes têm hora para encerrar

Nos municípios onde o risco é moderado, os restaurantes têm de fechar até à uma da manhã e não podem aceitar clientes depois da meia-noite. Os bares e discotecas continuam encerrados, a não ser que passem a prestar serviços de cafetaria ou pastelaria.

Se quer planear refeições fora de casa, ficam aqui as restrições para os restaurantes consoante o nível de risco do concelho:

Risco moderado: encerrar até à 1 hora;

encerrar até à 1 hora; Risco elevado: encerrar até às 22 horas em qualquer dia da semana;

encerrar até às 22 horas em qualquer dia da semana; Risco muito elevado e extremamente elevado: encerrar até às 22 horas durante a semana e até às 13 horas no fim de semana.

Há estabelecimentos que não são obrigados a fechar

Hospitais, clínicas e outros serviços de saúde, centros com atendimento veterinário urgente, estabelecimento de apoio social e farmácias não estão condicionados aos horários de abertura e encerramento que possam existir nos concelhos onde estão instalados.

Escolas e creches, agências funerárias, postos de abastecimento de combustível, agências de rent-a-car e estabelecimentos turísticos e de alojamento local também não são obrigados a encerrar nos períodos determinados de recolher obrigatório.

Adicionalmente, os estabelecimentos localizados no interior dos aeroportos do continente, depois do controlo de segurança dos passageiros, também podem permanecer abertos.

Horários para feiras, mercados e restante comércio

As feiras e mercados em concelhos de risco elevado ou superior estão proibidas pelo decreto-lei do Governo a não ser que o presidente da câmara municipal correspondente os autorize. Nesse caso, podem funcionar desde que obedeçam às normas estabelecidas para o controlo da pandemia.

Na prática, as feiras e mercados têm de respeitar as mesmas regras que os estabelecimentos de comércio em espaço fechado quanto à ocupação, permanência e distanciamento físico. Os lugares dos feirantes devem cumprir o devido distanciamento e tanto os feirantes como os clientes devem usar máscara.

Os horários de funcionamento de feiras, mercados e comércio variam de acordo com o risco de contágio do município onde se encontram:

Risco moderado: encerrar entre as 20 e as 23 horas, de acordo com a indicação do presidente da câmara municipal;

encerrar entre as 20 e as 23 horas, de acordo com a indicação do presidente da câmara municipal; Risco elevado ou superior: encerrar às 22 horas — ou mais cedo, se a câmara municipal assim o entender.

As feiras, mercados e restantes estabelecimentos de comércio, não podem funcionar depois das 13 horas no sábado e domingo se estiverem em concelhos de risco muito elevado ou extremamente elevado.

Recolher obrigatório para os concelhos de risco elevado

Os 92 concelhos de risco elevado — que a 2 de dezembro tinham entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores — não são obrigados a ficar em casa a partir das 13 horas de sábado e de domingo, mas têm de o fazer entre 23 horas e as 5 horas do dia seguinte (tal como durante a semana). Além disso, e de forma geral, têm de respeitar o dever de recolhimento domiciliário.

Teletrabalho obrigatório nos concelhos de risco elevado ou superior

Para quem viva nos 205 concelhos com risco elevado, muito elevado ou extremamente elevado, o teletrabalho é obrigatório sempre que seja compatível com as funções e o Governo promete intensificar as ações de fiscalização.

Uso de máscara obrigatório nos locais de trabalho

Não importa em que local do país se encontra, a máscara é de uso obrigatório do local de trabalho exceto se conseguir garantir o distanciamento físico ou se estiver dentro de um espaço sem outras pessoas.

As exceções à regra

Dentro dos períodos em que vigora a proibição de circulação na via pública, as pessoas podem deslocar-se em trabalho (incluindo se estiverem a ir trabalhar ou a regressar a casa), por motivos de saúde ou emergência (quer em causa própria, quer na assistência a pessoas vulneráveis) ou para dar pequenos passeios.

Também são permitidas as saídas para levar as crianças à escola ou às atividades de tempos livres, assim como as deslocações que decorrem dos acordos de regulação parental.

Para uma lista completa daquilo que pode ou não fazer durante o estado de emergência que dura até dia 23 de dezembro consulte o decreto-lei aqui.

[Veja o mapa com os quatro níveis de risco definidos pelo Governo e a incidência por concelho (número de casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias).]