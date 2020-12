Artigo em atualização

Um carro avançou contra um grupo de manifestantes em Manhattan, New York, às 16h00 (cerca de 21h00 em Lisboa), avança a NBC. Nos protestos estavam 40 a 50 manifestantes e o carro atingiu seis pessoas, que ficaram feridas sem gravidade.

O protesto, segundo a Fox, integrava-se no movimento Black Lives Matter.

O incidente ocorreu na interseção da 39th Street e a Thrid Avenue. Até ao momento, a polícia ainda não conseguiu apurar se tratou de um ato premeditado ou de um acidente, segundo o The New Post. No entanto, a condutora do veículo permaneceu no local do acidente, de acordo com a CBS.

YOO THIS WHITE LADY JUST HIT A GROUP OF PROTESTORS WITH HER CAR ???? pic.twitter.com/QMWyPZNFtu — Antwan (@_antwan1_) December 11, 2020

A polícia de Nova Iorque pediu aos cidadãos que evitassem circular no local do acidente.