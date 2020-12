O surto na Associação para Seniores da Serra d’El Rei, em Peniche, passou de cerca de 10 para três dezenas de infetados, disse esta sexta-feira o coordenador da Saúde Pública no Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte.

Jorge Nunes explicou à agência Lusa que, apesar de estarem infetadas três dezenas de pessoas do lar, o surto “está completamente controlado”. Em 18 de novembro, existiam cerca de 10 infetados na instituição, disse na ocasião o presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino.

O surto começou nos funcionários e contagiou utentes. Os primeiros trabalhadores infetados apresentaram alguns sintomas, o que levou as autoridades a testarem todos os utentes e funcionários, estando os restantes casos positivos assintomáticos.

Os utentes foram separados em função de terem teste positivo ou negativo e os funcionários com resultados positivos foram substituídos.

Desde o início da pandemia, Peniche contabiliza 408 casos confirmados, dos quais 110 estão ativos, 291 recuperaram e sete morreram, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que pertence este concelho do distrito de Leiria.