As pequenas “discussões” fazem parte do dia a dia da família. Seja porque alguém lá de casa assume o controlo da TV para ver o jogo de futebol e o outro quer antes ver a novela ou o episódio de desenhos animados; porque um quer carne para o almoço, mas o outro prefere peixe; ou até se um filho quer ouvir música para se inspirar, mas o outro quer paz e sossego para ler um livro. No meio de todos estes desentendimentos — que nunca deixam que uma casa seja aborrecida —, há pelo menos um assunto sobre o qual não há motivos para discussão: a escolha da bebida de cereais. Dentro das gamas Mokambo e Pensal da Nestlé, há opções que agradam tanto a gregos quanto a troianos.

Um boost logo pela manhã

Bem sabemos que muitas vezes os pais não têm a vida facilitada, e as tarefas começam logo de manhã, terminando apenas na hora de deitar. Acordar, vestir e despachar os filhos, tratar do pequeno-almoço, prepararem-se para o trabalho, ir levar os filhos à escola — no meio disto tudo, um dos filhos esqueceu-se da mochila e tiveram de voltar a casa —, ir para o trabalho, ir buscar os filhos à escola, passar no supermercado, tratar do jantar, ajudar os filhos com os trabalhos de casa, tratar de uma ou outra tarefa doméstica e, por fim, sentar-se um bocadinho no sofá para ver um filme (e possivelmente adormecer logo no início). Só de imaginar tudo isto, é possível que já se sinta cansado. É por isso que, ao pequeno-almoço, os pais adoram acompanhar as suas torradas com uma chávena de Mokambo, que além dos cereais contém também 20% de café. Nos dias (ainda) mais desafiantes, Mokambo Intenso, com 35% de café, também está na despensa, pronto para lhe dar a energia extra de que precisa.

Um aliado das crianças em crescimento

Estar atento nas aulas, fazer os trabalhos de casa, brincar e correr com os amigos, crescer bem e saudáveis. Desengane-se quem pensa que só os adultos têm agendas preenchidas. Também as crianças têm habitualmente estilos de vida muito ativos, quer física, quer intelectualmente (não é por acaso que se diz que são autênticas esponjas, sempre atentas a coisas novas), além de estarem em plena fase de desenvolvimento. Por isso, não é de estranhar que as suas necessidades nutricionais sejam diferentes das nossas. Seja ao pequeno-almoço ou ao lanche, a bebida de cereais Pensal Aveia e Cevada dá aos mais pequenos a energia de que precisam. Para benefícios extra, prepare a bebida do seu filho com leite, ideal para ossos mais fortes.

A bebida que a filha desportista adora

Sermos fisicamente ativos é muito importante ao longo da vida. Há sempre uma filha adolescente que tem consciência disso, e que felizmente é uma grande adepta de desporto, fazendo até competições. Como sabemos que o mundo do desporto pode ser desafiante, especialmente quando combinado com os estudos, se há coisa que filhas destas não dispensam é uma chávena de Pensal Vitalidade com Magnésio, quando chegam a casa, cansadas depois de um treino. É que o magnésio é um mineral muito importante para os desportistas, pois ajuda a combater a fadiga e o cansaço. Combinado com um jantar super completo e uma noite de sono reparadora, no dia seguinte, estão novamente prontas para todos os desafios que as esperam.

Para os fãs de sabores clássicos

Independentemente das nossas preferências habituais, há dias em que o que apetece mesmo é o conforto dos sabores clássicos. E o que pode ser mais clássico do que uma chávena de Pensal 100% Cevada? Preparado com água ou com leite, pode fazer-nos companhia em quaisquer momentos, seja em redor de uma mesa cheia, com toda a família, seja nas conversas mais intimistas. E esta bebida de cereais, não contendo café, pode ser consumida por miúdos e graúdos.

Sobre as bebidas de cereais

Têm como principal ingrediente os cereais torrados, como a cevada, centeio e aveia, mas as bebidas de cereais também contêm chicória (uma raiz) e nalguns casos até café, como acontece na gama Mokambo. Estes ingredientes são uma importante fonte de energia para o nosso organismo. No caso das bebidas de cereais da Nestlé, há a mais-valia de não terem açúcares adicionados, apenas aqueles que já estão naturalmente presentes nos cereais. A melhor parte é que podem ser consumidas a qualquer altura do dia, do pequeno-almoço à ceia, por pessoas de todas as idades. Contudo, as crianças ou qualquer outra pessoa que não possa consumir cafeína devem optar pelas versões sem café, como as da gama Pensal.