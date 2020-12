Mais de 10 mil emigrantes portugueses na Suíça assinaram uma petição a pedir que Portugal seja retirado da lista de países considerados de elevado risco de infeção pelo novo coronavírus. A petição em causa foi enviada por correio registado para o Ministério da Saúde suíço, explica o Público.

A inclusão de Portugal na referida lista, anunciada no início deste mês com base nos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês), implica que a partir da próxima segunda-feira, 14 de dezembro, os emigrantes que queiram passar o Natal e a passagem de ano em Portugal tenham de fazer obrigatoriamente uma quarentena de dez dias no regresso. A condicionante está a originar o cancelamento de viagens previamente marcadas.

Os emigrantes que assinaram a petição alegam que os dados que sustentam a decisão referem-se ao momento em que o país atravessava o pico da pandemia e estão, por isso, desatualizados. O critério que justifica a inclusão de Portugal na lista tem por base uma incidência que exceda em pelo menos 60 novos casos a da Suíça.

Ao jornal, Samuel Soares, autor da petição, diz que a decisão é “incompreensível”, argumentado que atualmente a Suíça tem mais novos casos de infeção por 100 mil habitantes do que Portugal “apesar de ter menos população [cerca de oito milhões]”. Na quinta-feira, dados do ECDC mostravam que Portugal tinha 565 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos do que a Suíça (608, de acordo com os dados do Serviço Federal da Saúde Pública suíça).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu entretanto que está a efetuar “diligências diplomáticas” no sentido de que decisão que entra em vigor já no próximo dia 14 de dezembro seja revista.