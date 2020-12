Dois em cada três eleitores portugueses escolheriam Marcelo Rebelo de Sousa se fossem hoje as eleições presidenciais. Uma sondagem do ISCTE/ICS para a SIC/Expresso indica que o atual Presidente da República seria eleito facilmente à primeira volta, embora não chegasse aos 70,35% que teve Mário Soares quando foi reeleito em 1991. Entre os outros candidatos, Ana Gomes teria 13% da votação e André Ventura 9%.

De acordo com a sondagem, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou mais um ponto percentual nas intenções de voto, em comparação com um estudo semelhante feito há um mês. O atual presidente, que foi eleito com uma votação de 52%, recolhe boa parte da sua votação junto do eleitorado mais à esquerda – basta ver que, em 2016, Sampaio da Nóvoa conseguiu 22,8% dos votos.

Marcelo não deverá necessitar de ir à segunda volta – a avaliar por esta e outras sondagens – mas, se fosse, venceria na segunda volta com mais facilidade contra André Ventura do que frente a Ana Gomes (Marcelo ganharia pelo menos por 64 pontos a Ventura e por 50 a Ana Gomes). André Ventura já indicou no passado que se demitiria da liderança do partido Chega caso ficasse atrás de Ana Gomes nesta eleição presidencial.

Entre os outros candidatos, Marisa Matias teria 7% dos votos – o mesmo que tinha na sondagem anterior mas abaixo dos 10,1% que teve em 2016. Já João Ferreira, candidato presidencial apoiado pelo PCP, foi o único a descer nas intenções de voto, baixando um ponto percentual para 5%. Os restantes candidatos não chegam a 1%, pelo que não aparecem neste estudo de opinião.