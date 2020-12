A cantora norte-americana Dolly Parton, que conta já com mais de 50 anos de carreira, está a ponderar vender todo o seu catálogo musical. A “rainha do Country” possui direitos de autor em cerca de três mil canções.

Em entrevista à Music Week, a cantora de 74 anos explica que passou os últimos anos a colocar os seus negócios “em ordem”, após ter conhecimento de artistas que morreram e deixaram essa responsabilidade para as famílias. “É uma coisa muito difícil de fazer e de colocar em ordem. Mas tens de o fazer, não vais querer deixar uma confusão”, afirmou.

Tenho a minha própria editora há muitos anos e, como uma compositora ativa, estou sempre a escrever. É muito possível que, por motivos de negócios, planeamento de património e assuntos familiares, possa vender o catálogo que tenho agora”, continuou.

No entanto, Parton não tenciona perder totalmente o controlo que tem sobre temas como Jolene, I Will Always Love You — eternizada por Whitney Houston — ou 9 to 5, por considerar os direitos de autor mais importantes do que o dinheiro. “Eu ainda teria algum controlo, não importa a quem vendesse, e teria crédito pelas músicas. Como compositora, nunca me importei com o dinheiro. Eu sempre ganhei dinheiro, mas sempre quis apenas o meu nome nas minhas músicas“.

As declarações da “rainha do Country” surgiram dias após Bob Dylan ter vendido os diretos de autor de todas as suas músicas (mais de 600) à Universal Music, num negócio que se estima ter ultrapassado os 300 milhões de dólares. Mas, para Danny Nozell, manager da cantora, o processo de venda do catálogo de Dolly Parton ainda pode demorar porque “há apenas algumas pessoas que teriam as finanças para poder fazer uma oferta” que valesse a pena considerar. “O seu catálogo é definitivamente um dos maiores que existe e, para ela abrir mão do trabalho da sua vida, é de imaginar que será um preço icónico para um catálogo icónico”, disse.